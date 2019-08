Tentoonstelling KOOL herdenkt het mijnverleden BVDH

12 augustus 2019

10u58 0 Beringen Het is dertig jaar geleden dat de steenkoolmijn van Beringen haar deuren sloot. Om dit te herdenken gaan er in september en oktober tal van activiteiten door. Eén daarvan is de tentoonstelling KOOL met poëzie en beeldende kunst rond het mijnverleden in het Eeuwfeestgebouw.

Het is eenmalig dat in het historische gebouw uit 1930 een tentoonstelling plaatsvindt. De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 7 september om 19.30 uur met enkele gedichten, cellomuziek en een drankje. Op 22 september is er Expo in de Spots, een speciale tentoonstelling op maat van jongeren van 6 tot 12 jaar. De tentoonstelling loopt verder tot en met 29 september en is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Talrijke inschrijvingen

“Dat zoveel jaren later het mijngebeuren nog steeds veel mensen bezighoudt, bewezen de talrijke inschrijvingen met beeldend werk en poëzie voor deze tentoonstelling,” zegt schepen van cultuur An Moons (VOLUIT). “Iedere kunstenaar, elke dichter geeft het mijngebeuren een eigen plaats. Er zijn kunstenaars die het menselijk verhaal bekijken, terwijl anderen gefascineerd zijn door het prachtige erfgoed dat is achtergebleven. Elke kunstenaar brengt zijn ‘mijn’verhaal op zijn eigen manier: verhalen die verbinden, voeden, troosten misschien. Zij doen ons stilstaan met wat we nu hebben, wat ons maakt, en ze zetten ons aan tot reflectie.”