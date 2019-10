Team Ken’t Lou’s wint viskampioenschap BVDH

14 oktober 2019

Het doek is gevallen over de Benelux Carp Qualifier, het viskampioenschap dat de afgelopen week werd georganiseerd aan de Paalse Plas. Met vijf kandidaten voor de eindzege ging men de laatste nacht in, uiteindelijk was het Team Ken’t Lou’s (Lees als: Team can’t lose) dat de eerste plaats toch kon vasthouden. Opvallend, want Ken Vangheel en Laurens Wagemans vingen hun zware vissen aan het begin van de week en stonden na dinsdagnacht droog. Ze zagen de concurrentie dus met rasse schreden naderen, maar hielden vol. Volgend jaar komt het kampioenschap terug en zal er ook een volledig vrouwelijk deelnemersveld aan de start staan. Dit jaar was er wel al Laura Weckseler, kapitein van Team Carp Runners, dat met een majestueuze schubkarper van maar liefst 23,5 kilo de zwaarste vis van de wedstrijd kon vangen.