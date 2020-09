Succesverhaal ‘Beringen Helpt' krijgt update Birger Vandael

02 september 2020

De stad Beringen wil het succesverhaal rond het vrijwilligersplatform ‘Beringen Helpt’ graag voortzetten. In totaal boden 213 Beringenaren hun hulp aan om tijdens de eerste maanden van de coronacrisis anderen te helpen. “Daarom zullen we het hulpplatform verder ontwikkelen en wordt het geüpdatet”, kondigt burgemeester Thomas Vints (CD&V) aan. “De stad neemt de vrijwilligersverzekering voor haar rekening en de keuzemogelijkheden van het hulpaanbod worden uitgebreid. Zo kunnen we iedereen die zich graag inzet voor anderen verschillende opties naar keuze aanbieden. Het doel is om tot de ontwikkeling van een duurzaam platform te komen.” Alle info vind je terug via www.beringen.be/beringenhelpt.