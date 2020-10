Studio Maurice zet zorgpersoneel gratis op foto uit dank voor inspanningen: “Ze mogen niet vergeten worden tijdens deze tweede golf” Birger Vandael

08 oktober 2020

12u13 1 Beringen Tijdens het afgelopen ‘Weekend van de Klant' verschenen tientallen mensen gratis voor de lens van de Beringse fotograaf Piet Fransens van Studio Maurice. Dit gebeurde in het kader van ‘Fotografen voor de Zorg’, een actie waarbij veertien partners in heel Vlaanderen zorgpersoneel letterlijk en figuurlijk in de spotlight zetten. “Op die manier willen we tonen dat we hen niet vergeten zijn tijdens de tweede golf van het coronavirus", vertelt medezaakvoerster Cindy Lekens.

“Het initiatief voor de actie komt van fotograaf Yves Nevens uit Denderleeuw", vertelt Cindy. “Hij is beroepsfotograaf en zijn vrouw werkt zelf in de zorgsector. Zo kwam hij op het idee om de mensen in deze beroepsgroep een hart onder de riem te steken en hen de verdiende aandacht te geven. Uiteindelijk vonden ze dertien partners in heel Vlaanderen. Ook wij springen dus op de kar!”

In geen tijd waren alle vrije momenten van de de Beringse studio, die gespecialiseerd is in huwelijksfotografie en studiofotografie, ingenomen door de gratis shoots. “We hebben zo’n 65 gezinnen voor de lens gezet. Aanvankelijk was het de bedoeling om dat enkel tijdens het Weekend van de Klant te doen, maar we zijn er nog even mee verder gegaan. Bij de gelukkigen zat ziekenhuispersoneel, personeel uit de thuiszorg en bijvoorbeeld ook mensen die in woonzorgcentra werken. We vonden het erg belangrijk dat ze samen met hun gezin of familie op de foto gingen, want het zijn die mensen die ze zo vaak moeten missen.”

“Plezante ervaring"

Eén van de geluksvogels was Sylvia Lambrechts, die werkt voor het OCMW Lummen-Halen in de thuiszorg. “Elke dag moet ik van 8 tot 12 uur en van 12 tot 16 uur op huisbezoek. Op het begin van het coronatijdperk was het voor ons zwaar, want er werd amper over onze job gesproken, terwijl wij bij de mensen thuis ook botste op twijfel en eenzaamheid. Er was toen veel paniek... Nu zijn we alles al meer gewoon, al doet het natuurlijk wel heel goed als er zo’n actie wordt opgezet. De shoot was heel leuk om te doen. Mijn dochter Rosalie (4) en Louise (8) vonden het ook plezant en de foto krijgt een prachtig plaatsje in onze living!”

Voor elke deelnemer werd een fotoshoot van een kwartier voorzien. Achteraf kreeg ieder gezin een foto van 13 op 18 of 15 op 15 mee naar huis. “De reacties waren enorm positief! Niet iedereen had al zo’n professionele shoot meegemaakt, dus die ervaring kon wel tellen”, stelt Cindy. “Voor die glimlach op hun gezicht doe je het natuurlijk allemaal. Jammer dat we niet iedereen konden belonen, de studio blijft natuurlijk ook gewoon draaien."

Fotostudio’s terug ‘in de running’

Dat laatste was wel even anders tijdens de lockdown. “We hebben ook een tijdje stilgelegen”, bekent Cindy. “Op dat moment waren er geen trouwfeesten of communies meer, dus werden er ook geen bijhorende foto’s gemaakt. Ik ben blij dat we nu terug 'in de running' zijn. Het gaat nog steeds moeizamer dan normaal, maar we kunnen ons nut wel weer bewijzen. Zo zien we dat veel ouders met hun kindjes op de foto gaan. De beelden geven ze dan als cadeau aan de grootouders, die ze nu niet kunnen zien.”