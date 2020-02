Street art project fleurt saaie elektriciteitskastjes op Birger Vandael

15 februari 2020

11u19 0 Beringen Beringen wil kunst meer in de straat en dichter bij de mensen brengen. Met het street art project ‘Tour Elentrik’, opgestart door Treepack, zullen dertig saaie, grijze elektriciteitskastjes met een laagje kunst worden omgetoverd tot unieke pareltjes.

Elk kastje zal een uniek verhaal vertellen met als inspiratiebron de naam van de straat waarin het staat. De beschilderde kastjes vormen samen een kleurrijke route doorheen de deelgemeenten van Beringen. De route en de straatnamen worden binnenkort bekendgemaakt. “Met dit project geven we tevens de kans aan lokale kunstenaars om hun talent te tonen aan een breed publiek”, oppert schepen van Cultuur An Moons (VOLUIT).

Kunstenaars gezocht

Ben je een lokale kunstenaar of een lokaal kunstenaarscollectief en wil je ook een kastje opfleuren? Stel je dan ten laatste kandidaat op 8 maart via het inschrijvingsformulier op de website van CC Beringen. De creatieve workshop vindt vervolgens plaats op zaterdag 28 maart en in het weekend van 13 en 14 juni worden de kastjes beschilderd. Eind juni wordt Tour Elentrik geopend.