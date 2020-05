Straatracers opnieuw actief in Beringen Birger Vandael

10 mei 2020

15u47 1 Beringen Tijdens het afgelopen weekend hield de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo opnieuw wegcontroles. Daaruit bleek dat de straatracers weer erg actief waren. Er werden heel wat processen-verbaal opgesteld en zes rijbewijzen werden ingetrokken.

Aan de Kasteletsingel-Zuid werden de rijbewijzen ingetrokken van twee automobilisten en één motorrijder die aan het racen waren tegen 145 kilometer per uur bij in een zone 90. Nog op de Kasteletsingel reed een bestuurder tegen 130 per uur in een zone 70. Op de Paalsesteenweg in Beringen werd een voertuig geflitst tegen 128 per uur in de zone 70 en op de Industrieweg reed een voertuig 130 kilometer per uur, ook in een zone 70. Ook deze twee bestuurders moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren.

Controles noodzakelijk

Daarnaast waren er nog flitscontroles in Beringen op de Koerselsesteenweg, Hasseltsesteenweg en de Koolmijnlaan en in Tessenderlo op de Industrieweg. Er werden 846 voertuigen gecontroleerd, 164 reden sneller dan toegelaten en zullen beboet worden. “Deze resultaten tonen aan dat zelfs in coronatijden snelheidscontroles meer dan noodzakelijk zijn”, zegt burgemeester van Beringen Thomas Vints (CD&V).

Andere overtredingen werden ook nog vastgesteld wegens illegaal verblijf, het opgeven van een valse naam en voor het uitvoeren van niet-essentiële verplaatsingen.