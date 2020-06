Stickerkaart moet lokale horeca steunen Birger Vandael

17 juni 2020

11u23 0

Op zaterdag 20 juni gaat men in Beringen-centrum van start met een getrouwheidsactie om de lokale horeca te steunen. Klanten kunnen per aankoop van minimum 10 euro stickers verzamelen. Als de kaart vol is, heeft deze een waarde van 15 euro bij de lokale horeca. “Met deze actie willen we mensen aanzetten om terug gezellig een terrasje te komen doen in Beringen-centrum”, vertelt Sandra Huyskens van Handelaars Beringen-centrum vzw. “Zo hopen we de lokale horeca een duwtje in de rug te geven. Deze sector is zwaar getroffen en verdient dus alle steun."