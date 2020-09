Steven Frederix (W. Koersel): “Behoud is belangrijkste doel in eerste seizoen in derde nationale” Koen Wellens

17 september 2020

17u32 0 Beringen Weerstand Koersel start zijn eerste seizoen in de nationale reeksen zaterdag op het veld van Lille. De ploeg uit Beringen legt de lat bewust niet te hoog. “Het behoud is het belangrijkste doel”, zegt Steven Frederix. De 37-jarige doelman is de ouderdomsdeken bij de rood-witten. “Ik voel de jaren nog niet (lacht). Meer zelfs, mijn ervaring in de nieuwe reeks is een goede zaak voor de ploeg.”

Toch denkt Frederix al aan zijn voetbalpensioen. Zo is hij begonnen aan een trainerscursus. “Ik ben er inderdaad vroeg bij, maar voorlopig ligt de focus nog op spelen, hoor. De stap naar derde afdeling@ is een historische stap voor Koersel. De club speelde nooit eerder op dit niveau, ik ben blij dat ik het kan meemaken. Ik ben trouwens goed geplaatst om de rest van de ploeg op sleeptouw te nemen. Het gaat allemaal een stapje sneller dan in de provinciale reeksen, maar ik denk wel dat de ploeg er klaar voor is. Ja, ik heb ook gelezen dat onze trainer voor zes op negen gaat. Daar teken ik meteen voor.”

Meteen punten pakken

Na de opener in Nijlen, speelt Koersel twee keer op eigen veld. Zes op negen voor eigen volk dan? “Wij moeten niet wachten, hé. Ik hoop zaterdag al punten te kunnen pakken. Lille heeft een degelijke ploeg, maar wij moeten daar zeker iets tegenover kunnen zetten.” De voorbereiding van Weerstand was niet goed. Trainer Ghys kreeg niet de kans om een aantal nieuwe spelers in te passen. Koersel won alleen tegen Bregel, tegen Herk-de-Stad, Wezel, Park Houthalen en Bocholt ging het team de boot in. Doelpunten maken is moeilijk want in de verloren wedstrijden werd er slechts één keer gescoord.

Sterk collectief

“Goalgetter Simsek is er niet meer bij. Daarmee verloren wij heel wat aanvallende kracht, maar het komt wel goed, hoor. Wij moeten vooral gaan voor de sterkte van de ploeg. Er zijn geen uitschieters, maar ik geloof wel in ons sterk collectief. Daarmee kunnen wij het verschil maken”, aldus Frederix die al uitkijkt naar de confrontatie met de buren uit Beringen. “Dat worden de matchen van het seizoen. Daarnaast wil Koersel het iedereen moeilijk maken. Ook gevestigde namen zoals Zwarte Leeuw, Mechelen of Dessel.“

