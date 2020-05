Stefan Everts krijgt eigen muziekprogramma op Radio Benelux: “Muziek is een rode draad in mijn leven geweest” Birger Vandael

05 mei 2020

10u22 2 Beringen Motorcrosslegende Stefan Everts (47) krijgt zijn eigen muziekprogramma op Radio Benelux. Hij zal er elke maandagavond van 20 tot 21 uur ‘Stefan’s Music World’ presenteren. “Het wordt meer dan louter een verzameling leuke plaatjes. Ik zal telkens een verhaal uit mijn leven proberen te vertellen aan de hand van zorgvuldig gekozen liedjes”, legt Everts uit.

Radio Benelux is een lokale radiozender uit Paal. Presentator Wim Wilms wist dat Everts al heel z’n leven erg bezig was met muziek en vroeg aan de tienvoudige wereldkampioen of hij interesse had in zijn eigen programma. Met de sportlegende gaat het na een moeilijke periode weer de goede kant uit. “Ik voelde me niet meteen geroepen om te gaan presenteren, maar uiteindelijk hebben we een soort programma bedacht waarbij ik echt mijn ding kan doen”, licht Everts toe.

Discobar in de kelder

Al heel zijn leven is de sportlegende bezig met muziek. “Als kind bouwde ik een discobar in de kelder en draaide ik samen met mijn kameraadjes plaatjes voor mijn moeder”, herinnert Everts zich. “Later heb ik een tijdje gedrumd, maar ik had toch beduidend meer talent voor de motorsport”, glimlacht hij. “Al die tijd ben ik veel bezig geweest met muziek en bouwde ik een enorme platencollectie uit. Muziek heeft me geholpen om me op stressvolle momenten te kunnen ontspannen en heeft mij kracht gegeven wanneer het nodig was.”

Ruime muzieksmaak

Een specifiek genre noemen, is voor Everts geen sinecure. “Ik heb echt een heel uitgebreide smaak. Dat gaat van sixties en seventies tot eighties en nineties en ik heb verder ook een zwak voor hitmuziek, popmuziek, rockmuziek, folk, new beat en new wave... Die variatie maakt het wel makkelijk om mijn verhalen te vertellen.”

Dolle feestjes met Praga Khan

Zijn specifieke verhalen zullen gedeeltelijk over de carrière van Everts gaan en zullen niet alleen de momenten van glorie, maar ook een paar moeilijke ervaringen bevatten. Na aandringen wil hij toch al één verhaal inleiden: “Mijn huldigingen in Neeroeteren op het motorcrossterrein Kiezelgroeve waren altijd enorme feestjes. Tot drie keer toe kwam Praga Khan ter plaatse. Maurice Engelen (het gezicht van de band, red.) is een persoonlijke vriend en ik ben groot fan van de formatie, die naar mijn gevoel veel meer appreciatie in België verdient. De eerste keer gebeurde er tijdens het feest iets tijdens hun act, dat we nooit zullen vergeten...”

Verder kondigt Everts aan ook een aantal onbekende nummers in zijn programma te stoppen. “Ik verzamelde altijd albums en daarop staan doorgaans ook nummers die nooit bekend zijn geworden, maar je wel altijd moet beluisteren. Op die manier heb ik ook pareltjes ontdekt en die wil ik graag delen met de mensen. Uiteraard zal je ook de klassiekers kunnen horen en zit er veel werk tussen van onder meer Lenny Kravits, Faith No More, A-ha en Zucchero, een aandenken aan mijn periode bij de Italiaanse ploegen.

Materiaal voor een jaar

De uitzendingen van Everts zullen achteraf te beluisteren zijn via Soundcloud en Radio Benelux zal de playlist van Everts ook altijd online zetten. “We kunnen al zeker vijf weken radio maken, maar de bedoeling is dat dat nog meer zal worden. Zolang het cross-seizoen stilligt en mijn zoon Liam dus niet in actie treedt, heb ik tijd om me voor te bereiden. Als het seizoen in het najaar dan weer zou beginnen, hebben we materiaal klaarstaan om dan te brengen. Zo kan ik wel een jaar lang bezig blijven”, blikt Everts vooruit.