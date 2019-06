Steden groeien snel: 281 extra inwoners in Beringen Birger Vandael

17 juni 2019

15u24 2

Het Belgische statistiekbureau Statbel heeft maandag de officiële bevolkingscijfers gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat ons land net iets meer vrouwen dan mannen telt en dat de Belgische bevolking net als de voorbije jaren groeit. De bevolking van de grote steden groeit vrij uitgesproken en dat geldt ook voor Beringen. Op één jaar tijd steeg het aantal inwoners van 46.065 in 2018 naar 46.346 in 2019. Een stijging van 281 inwoners dus. De cijfers zijn vergelijkbaar met Hasselt, dat qua inwonersaantallen bijna dubbel zo groot is als Beringen en waar men 645 extra inwoners noteert. In Beringen wonen overigens meer mannen (23.106) dan vrouwen (22.959).