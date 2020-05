Start ontgravingswerken Koersel en Beringen-Mijn Birger Vandael

04 mei 2020

10u55 0 Beringen Vandaag start de aannemer met het uitvoeren van enkele ontgravingswerken op de oudste delen van de begraafplaats in Koersel. Ook de begraafplaats van Beringen-Mijn zal onder handen worden genomen. De hinder voor bezoekers wordt tot een minimum beperkt. De werkzones worden afgeschermd met een doek om inkijk te verhinderen.

De stad communiceerde eind 2018 over de ontgravingen en bood de betrokkenen een jaar lang de kans om hun wensen duidelijk te maken. De ontgravingen hebben vooral betrekking op oude graven die in vele gevallen niet meer bezocht worden. “Hierdoor kan een slordige indruk ontstaan, wat we liever willen vermijden”, aldus schepen van Groen Jean Vanhees (CD&V). Het onderhoud neemt erg veel tijd in beslag.

Oud-strijders

De eerste werken worden uitgevoerd op de begraafplaats van Koersel, nadien verhuizen de werken richting Beringen-Mijn. In Beringen-Mijn is er momenteel een rustplaats voor oud-strijders op twee percelen. Tijdens deze werken komen alle oud-strijders in apart graf te liggen op één en hetzelfde perceel. De vrijgekomen grond zal eerst tijd krijgen om te herstellen en in de vrijgekomen zones komt een groene invulling ten voordele van de biodiversiteit.