Stal Kermis (dit weekend) komt te vroeg voor versoepeling Birger Vandael

07 juli 2020

10u32 0 Beringen Ook in Beringen reageerde men verrast op het nieuws dat kermissen vanaf 1 juli terug mogen worden georganiseerd. “Voor Stal kermis in het weekend van 11 juli komt de beslissing van de hogere overheid veel te laat,” legt schepen van ondernemen en lokale economie Werner Janssen (N-VA) uit.

In augustus en september is er traditioneel kermis in Beverlo en Paal. “We stellen momenteel alles in het werk om tegen augustus helemaal kermis-klaar te zijn!” gaat Janssen verder. Voor de kermissen gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen als in de winkel of op een markt. Aan de inkom dient er ontsmettende gel voorzien te worden, op de attracties is het aantal bezoekers begrensd. De attractie-uitbaters dragen ook allemaal een mondmasker. “Hopelijk kunnen de kermissen op die manier veilig georganiseerd worden,” besluit de schepen.