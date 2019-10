Stad lanceert Route2School voor veilige schoolroutes BVDH

08 oktober 2019

17u30 0 Beringen De Stad Beringen lanceert Route2School voor de 7.500 kinderen en jongeren die dagelijks naar school gaan. “Via de app kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten onveilige situaties doorsturen waardoor andere (zwakke) weggebruikers en bevoegde instanties hiervan op de hoogte worden gebracht”, vertelt schepen van Welzijn Hilal Yalçin (CD&V).

“Route2School brengt alles in kaart en maakt dus dat gebreken sneller duidelijk worden. Door de onregelmatigheden te inventariseren kunnen de betrokken diensten beslissen welke problematieken het snelst moeten aangepakt worden”, gaat schepen van Mobiliteit Jean Vanhees (CD&V) verder. “Nog een meerwaarde van dit project is de module Route2school Educatie, waar leerlingen hun verkeersinzichten kunnen trainen aan de hand van geregistreerde verkeerssituaties tijdens schoolverplaatsingen”, besluit schepen van Onderwijs An Moons (VOLUIT). De stad investeert 28.798 euro in het project.