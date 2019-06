Stad en de regenbOog vzw werken samen voor kinderen met zorgbehoefte BVDH

27 juni 2019

12u23 0 Beringen Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag werd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen stad Beringen en de regenbOog vzw goedgekeurd. Dat maakt dat de werking van De Boomhut Beringen in het reguliere aanbod verankerd wordt. Het stadsbestuur garandeert zo naschoolse kinderopvang én een vakantieaanbod voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

“Niet alle kinderen voelen zich goed in de gewone kinderopvang”, zegt schepen van Welzijn Hilal Yalcin (CD&V). “Zij verdienen een dienstverlening op maat.” Hiervoor werkt de stad samen met twee ervaren partners: de regenbOog vzw en basisschool De Brug & De Opaal. In De Boomhut Beringen kunnen kinderen met specifieke zorgbehoeften vanaf drie jaar zo terecht voor naschoolse opvang op schooldagen en op woensdagnamiddag. De stad zorgt hier voor de nodige infrastructuur en een gedeeltelijke financiële ondersteuning, de regenbOog vzw stelt een coördinator aan en zoekt naar de gepaste opvang.

Vakantieperiodes

De werking van De Boomhut gaat nog verder. In de zomer is er nu reeds een speelpleinwerking gedurende vijf weken en in de toekomst zal er ook een aanbod zijn in de paas- en kerstvakantie. Hierdoor krijgen ouders de kans om werk en gezin te combineren en krijgen gezinnen ondersteuning om de vakantieperiode te overbruggen. Bovendien begeleidt de regenbOog vzw kinderen en jongeren naar hun ideale vrijetijdsbesteding. “Met deze samenwerkingsovereenkomst werkt stad Beringen ook in de toekomst verder aan haar prioritaire regierol inzake kinderopvang”, besluit Yalcin.