Stad Beringen zet vakmensen in de picture Birger Vandael

15 mei 2020

10u53 1 Beringen De stad Beringen wil de lokale vakmensen in de kijker zetten. Kapper Christophe De Gauquier, glaskunstenaar Ivo Henkens, kantkosclub De Spellewerkers... Het zijn maar enkele van de hoofdrolspelers in een filmpje dat de stad lanceerde.

De aandacht voor vakmensen is niet geheel willekeurig gekozen. Zij vormden immers de centrale thematiek tijdens de Erfgoeddagen van 2019. Dit jaar vindt dat evenement niet plaats. Het thema ‘De Nacht’ wordt in 2021 hernomen, wat maakt dat de vakmannen wat extra aandacht kunnen krijgen. “Via een oproep werden een vijftiental lokale makers genomineerd. Met een lokaal traject willen we hen in de kijker plaatsen”, zegt schepen van Erfgoed An Moons (VOLUIT).

Lokale producten

In het filmpje neemt Beringen de kijkers mee naar de werkplek van de vakmensen. “Sommige ambachtelijke bedrijven hebben al een lange geschiedenis, maar ook steeds meer jonge ondernemers en kunstenaars in Beringen vinden hun weg naar ambachten en technische stielen. We willen hen in de picture plaatsen en ook oproepen om lokale producten te kopen.”

Later dit jaar wil Beringen een toonmoment organiseren. Dat moet uiteindelijk uitgroeien tot een zogenaamde Ambachtenroute.