Stad Beringen zet project met ‘taalmaatjes’ verder Birger Vandael

12 oktober 2020

10u26 0 Beringen De stad Beringen heeft na het succes in de zomer besloten om verder te gaan met het project rond ‘taalmaatjes’. “Tijdens de afgelopen maanden hebben 28 vrijwilligers maar liefst 68 meertalige gezinnen kunnen ondersteunen, dus gaan we hier graag mee verder", vertelt schepen van Samenleven Hilal Yalçin (CD&V).

Als vrijwilliger bij taalmaatjes begeleid je kinderen uit anderstalige en meertalige gezinnen en bied je wekelijks een spelmoment in het Nederlands aan. Dat gebeurt op maat van het gezin én met respect voor de veiligheidsmaatregelen. In de week van 19 oktober gaat de nieuwe editie van taalmaatjes van start. Dit traject loopt tot aan de kerstvakantie. Hiervoor is stad Beringen nog op zoek naar extra vrijwilligers. “Momenteel hebben 15 vrijwilligers zich aangemeld, waardoor we al aan 25 gezinnen ondersteuningsmomenten kunnen aanbieden”, vertelt Yalçin.

Interesse?

Word jij een taalmaatje? Je kan je aanmelden als vrijwilliger voor dit project via Beringen helpt! https://www.beringen.be/beringen-helpt en doorklikken naar “stel je kandidaat” of beringenhelpt@beringen.be. Stad Beringen voorziet inhoudelijke ondersteuning en enkele uitwisselingsmomenten. Daarnaast kunnen vrijwilligers gebruik maken van taalpakketjes met spelletjes, boekjes, knutselprojectjes en werkblaadjes. Alle vrijwilligers zijn verzekerd via de stad en hebben recht op een vrijwilligersvergoeding.