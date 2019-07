Stad Beringen werkt samen met vzw De Terrilling aan een Brede School BVDH

14u12 0 Beringen Stad Beringen sluit een samenwerkingsovereenkomst af met Rimo vzw voor het bestendigen van de Brede School in Beringen-Mijn en voor een stadsbrede uitrol van het concept.

Een Brede School is een samenwerking tussen één of meerdere scholen en partners, waarbij men ervoor zorgt dat kinderen via activiteiten in de buurt hun leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school kunnen verbreden. Het aanbod is afgestemd op wat de kinderen interessant vinden: dansen, clownerie, leren muziek maken, schaken... Brede School De Terrilling biedt reeds sinds 2016 leuke activiteiten voor kinderen tot twaalf jaar aan in Beringen-Mijn. “De Brede School biedt een meerwaarde op verschillende gebieden. Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, maar ook hun sociaal netwerk wordt erdoor vergroot”, onderstreept schepen van Welzijn Hilal Yalcin (CD&V).