Stad Beringen start samenwerking met imkers BVDH

18 juni 2019

15u51 0

Beringen wil de bijvriendelijkste gemeente van Vlaanderen worden en gaat samenwerken met lokale imkers. “Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving”, verklaart schepen van Milieu Tijs Lemmens (VOLUIT). “Het bestuiven door insecten is noodzakelijk voor 75% van de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen er voor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit en groenten.”

De stad reageert hiermee op het nieuws dat in 2013 meer dan 34% van alle bijenvolkeren in Europa de lente niet haalde. De stad zal nu bijenkasten voorzien in de omgeving van volkstuinen. Later zal het project verder uitgebreid worden op andere geschikte locaties. De bedoeling is om het belang van bijen meer onder de aandacht te brengen. Ook wilde bijen zullen meer aandacht krijgen. Zo wordt het nest in het park van Beverlo behouden en krijgt het zelfs een veiligheidszone aangelegd bestaande uit een kastanje houten afsluiting.

Imkers met interesse om bijenkasten op het openbaar domein te plaatsen, kunnen contact opnemen via groen@beringen.be.