Stad Beringen roept gezinnen op om

COVID-19-toeslag aan te vragen Birger Vandael

31 augustus 2020

Stad Beringen en OCMW Beringen starten met alle partners binnen het Huis van het Kind Beringen een campagne om de COVID-19-toeslag meer aandacht te geven. De Vlaamse overheid maakt het immers mogelijk om gezinnen die het financieel moeilijk hebben, wegens inkomensverlies door de coronacrisis, een eenmalige extra ondersteuning aan te bieden van 120 euro per kind. “We vinden het belangrijk om dit breed bekend te maken, omdat heel wat gezinnen in Beringen hier recht op hebben. We starten niet alleen een campagne met affiches en flyers, maar bieden ook ondersteuning”, aldus schepen van Welzijn Hilal Yalcin (CD&V).