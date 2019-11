Stad Beringen plant meer dan 40.000 bloembollen om (onder andere) processierups te bestrijden Lien Vande Kerkhof

06 november 2019

14u50 0 Beringen Nog voor het einde van het jaar zal de stad Beringen zo’n 40.000 bloembollen planten op uiteenlopende locaties. De bloembollen zullen niet enkel dienst doen als streling voor het oog of bevordering van de biodiversiteit worden niet alleen geplant voor het stimuleren van de biodiversiteit. Een specifieke bloembollenmengeling zal ook de strijd aangaan met misschien wel de ellendigste beestjes van het moment: eikenprocessierupsen.

“De beplanting in de Nijverheidsstraat dient als proefproject voor het nagaan van het werkelijke effect van bloeiende bloemen op de aanwezigheid van de eikenprocessierups”, legt schepen van groen Jean Vanhees uit. “Deze bloemen vormen in hun bloeiperiode een voedselbron voor allerlei insecten. Denk maar aan bijen, sluipwespen en gaasvliegen bijvoorbeeld. Stuk voor stuk insecten die van nature de processierups in populatie beperken. In het totaal zullen in de Nijverheidsstraat 14.000 bloembollen geplant worden.” aldus schepen Jean Vanhees.

Park van de directeur

De tweede beplanting op de rotonde van de Koolmijnlaan en de Mijnschoolstraat dient wel voornamelijk om de biodiversiteit en het uitzicht te bevorderen. Op deze plek komen er 27.000 à 28.000 bloemen. Daarnaast wordt ook het Park van de directeur in de bloemetjes gezet. De bloembollen die hier ooit geplaatst werden, zijn doorheen de tijd verdwenen. Enkel de boshyacint en het lelietje der dalen volharden in hun bloei. Daarom komt er beplanting van stinzenplanten om zo het park wat meer op te fleuren. Stinzenplant is een verzamelnaam voor bol-, knol-, en wortelgewassen. Een leuk weetje is dat deze stinzenplanten vanaf de 16e eeuw vooral werden geplant op buitenplaatsen van kastelen en landhuizen maar ook in parken.