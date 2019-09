Stad Beringen koopt extra chiplezer BVDH

11 september 2019

De stad Beringen heeft een extra chiplezer aangekocht die het mogelijk maakt honden en katten die verloren zijn gelopen te identificeren. Het is immers verplicht om deze dieren te registreren (www.dogid.be voor honden en www.catid.be voor katten). “Als eigenaar kan je zo snel herenigd worden met jouw hond of kat,” legt Tijs Lemmens (VOLUIT), schepen van milieu uit. “Ook als we een overleden huisdier aantreffen langs de openbare weg, blijf je als eigenaar niet in het ongewisse. We nemen contact met je op en geven je de kans om afscheid te nemen van je huisdier en het eventueel nog op te halen.”