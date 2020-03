Stad Beringen koopt 50 draagbare toestellen aan om thuiswerk mogelijk te maken Birger Vandael

19 maart 2020

11u37 1 Beringen De stad Beringen is sinds vorige week verenigd in een Crisiscomité Corona waarin gezorgd wordt voor een integrale aanpak van de crisissituatie. Voor de 600 werknemers wordt er alles aan gedaan om thuiswerk mogelijk te maken. De meerderheid van de personeelsleden die thuis kunnen werken, doen dat reeds.

De stad was al enige tijd bezig met de uitrol van draagbare toestellen (Surfaces, laptops...). Het tijds- en plaatsonafhankelijk werken was reeds opgestart en werd nu versneld uitgerold via Office365. Er worden nog 50 bijkomende Surfaces aangekocht om dit nog verder vorm te geven. Ook werden de vaste computers van de medewerkers meegegeven om thuis te kunnen werken. Opvolging van de situatie gebeurt overigens via Microsoft Teams, een platform dat communicatie 1 op 1, chatten en bestanden delen mogelijk maakt. Op die manier wil de stad het goede voorbeeld geven.