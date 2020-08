Springsteen-klassieker integraal op elektriciteitskastje Birger Vandael

20 augustus 2020



De teksten van Bruce Springsteen genieten wereldwijde faam, maar ze zullen nog niet vaak op een elektriciteitskastje hebben staan pronken. Dat is wel het geval in de Beringse Laakstraat, waar lokale kunstenaars in het kader van ‘Tour Elentrik’ het kastje hebben opgefleurd.

De volledige tekst van ‘The River’ werd uitgeschreven en voorzien van een toepasselijke tekening. Waarom precies gekozen werd voor deze klassieker van ‘The Boss’ is niet geheel duidelijk.