Sportoase be-MINE opent deuren tot middernacht

25 juni 2019

15u36 0

Vanavond en morgenavond is Sportoase be-MINE Beringen uitzonderlijk open tot middernacht voor ‘Midnightswimming’. Sportoase biedt zo graag alle klanten en bezoekers de mogelijkheid om bij deze extreem warme dag- en avondtemperaturen extra verfrissing te zoeken in een aangename omgeving. Sportoase be-MINE Beringen stelt op beide dagen zowel het binnenzwembad als de buitenvijver open tot middernacht. Speciaal voor deze twee avonden lanceert Sportoase ook een ‘nachttarief’ van € 4,70 per persoon voor wie na het gebruikelijke sluitingsuur van 21.30 h komt zwemmen. Iedereen is alvast welkom voor een frisse duik, in een sfeervol verlichte en unieke omgeving met aangepaste muziek. Eerder maakte ook Dommelslag Pelt al bekend woensdagavond open te blijven tot middernacht.