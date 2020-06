Sporthallen in Beringen vanaf maandag opnieuw geopend Birger Vandael

05 juni 2020

11u42 0 Beringen Aanstaande maandag worden de sporthallen in Beringen opnieuw geopend. Alle sporten zijn toegelaten, behalve contactoefeningen door sporters ouder dan 12 jaar. De regel van 20 personen per coach blijft behouden.

De stad neemt enkele maatregelen om de hygiëne in de sporthallen te bewaren. “We brengen pijlen aan om wandelrichtingen aan te duiden en waar mogelijk voorzien we aparte in- en uitgangen”, zegt schepen van Sport Tijs Lemmens (VOLUIT). “Toiletten zijn open, maar douches en kleedkamers blijven gesloten. Sporters dragen dus best al bij aankomst hun sportkledij. We vragen wel aan alle clubs dat de trainer de sporters ontvangt in de inkomhal, dat ouders en toeschouwers afwezig blijven tijdens de trainingen en dat ouders buiten wachten om hun kinderen op te halen.”