Sportaanbod Beringen lijdt onder coronacrisis Birger Vandael

04 mei 2020

12u12 0

In mei worden sommige coronamaatregelen versoepeld, maar wat de indoor sportinfrastructuur betreft wijzigt er voorlopig nog niets. “De sporthallen blijven dus ook na 4 mei gesloten en dit tot nader order. De sportdienst zal communiceren over de heropening zodra deze kan plaatsvinden alsook over hoe dit dan praktisch zal verlopen,” aldus schepen van sport Tijs Lemmens (VOLUIT). Ook enkele activiteiten georganiseerd door de stad, zoals de G-watersportdag, zullen bijkomend moeten wijken. “We bekijken wel of we later op het jaar een andere G-sportactiviteit kunnen uitwerken,” verduidelijkt de schepen van sport. Ook de skateboardinitiatie van 13 mei wordt uitgesteld naar een nog te bepalen datum. ‘Kijk! Ik fiets’ wordt verplaatst naar 25 juli, 1 en 5 augustus. Tenslotte meldt stad Beringen dat ook ‘Beweeg je fit’ niet doorgaat tot nader order.