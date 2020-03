Spectrumcollege zet in op

digitaal aanbod: “Het is geen vakantie” Birger Vandael

16 maart 2020

10u05 0 Beringen De leerlingen van het Spectrumcollege en hun ouders werden deze week via mail op de hoogte gebracht van de verdere werking van de school in tijden van het coronavirus. Zo werd gecommuniceerd dat er geen Paasexamens zullen zijn, maar dat de leerlingen wel kunnen terugvallen op een digitaal aanbod.

Het Spectrumcollege heeft een campus in Beringen, Baal en Lummen. “Voor kinderen van ouders die in de gezondheidszorg werken en voor kinderen die anders door de grootouders opgevangen moeten worden, wordt opvang op school voorzien. Zij moeten zich wel even aangeven via een speciale link”, staat te lezen in de mail.

Verder wordt benadrukt dat het geen vakantie is voor de leerlingen. “We proberen hen zoveel mogelijk te ondersteunen in hun leerproces door het aanreiken van opdrachten tijdens deze periode. Zo hopen we de leerplandoelstellingen in voldoende mate te realiseren. We vragen aan alle leerlingen om Smartschool dagelijks op te volgen. Alle opdrachten worden ingegeven via de schoolagenda van de leerlingen en eventueel ook nog via een smartschoolbericht.”

Haalbare opdrachten

Ook de personeelsleden kregen een gelijkaardige mail. “Op school blijven jullie standaard in dienstactiviteit en ook het salaris wordt doorbetaald. We verwachten dat iedereen zijn verantwoordelijkheid ten volle blijft opnemen”, wordt vermeld.

De opvang wordt georganiseerd per campus. De leraren wordt gevraagd om opdrachten in te geven via de online schoolagenda. Deze moeten haalbaar zijn in een periode van drie weken en het moet mogelijk zijn om vragen te stellen.