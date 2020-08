Speciale testcontainers voor COVID-19 opgesteld aan Medisch Centrum in Beringen Birger Vandael

20 augustus 2020

16u53 0 Beringen Aan het Medisch Centrum in Beringen werden containers geplaatst waar het mogelijk is om COVID-19 testen uit te voeren. “De capaciteit van de triagepost in het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder heeft haar limiet bereikt. Vanaf maandag 24 augustus is het testcentrum operationeel”, vertelt burgemeester van Beringen Thomas Vints (CD&V).

De eerstelijnszones West-Limburg en MidWest-Limburg, bestaande uit de gemeenten Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen, Halen, Leopoldsburg, Ham, Tessenderlo en Beringen, slaan de handen in elkaar voor deze containers. De 8 gemeenten beslaan een gebied van 185.000 inwoners. Voor deze zones werd er door de huisartsen ook een medisch expert aangeduid. Dat is dr. Simon Viaene uit Houthalen-Helchteren. Hij staat in nauw contact met de burgemeesters.

“Wanneer we ons zorgen maken over een lokale uitbraak of over het niet-naleven van de quarantainemaatregelen, zullen we contact opnemen met de burgemeester. We zullen de komende maanden ook vaak overleggen en kennis en ervaring uitwisselen om voor onze regio al het mogelijke te doen om de coronacrisis aan te kunnen”, aldus Viaene.

Meer testen

Volgens Vints zullen er altijd maar meer testen worden gevraagd: “Het contactonderzoek door het Vlaams Agentschap verloopt steeds vlotter, waardoor meer mensen getest worden. Ook de werking met kleurcodes voor mensen die naar het buitenland reizen geraakt steeds beter ingeburgerd. Tot slot zal ook het griepseizoen en de winterperiode leiden tot meer testen, omdat de symptomen van COVID-19 en andere infectieziekten gelijkaardig zijn.”

“De huisarts kan iedereen die via contactopsporing wordt opgebeld, of uit een rode of oranje zone terugkeert, doorverwijzen voor een COVID-19 test in de testcontainers aan het Medisch Centrum”, zegt huisarts Johan Corthouts. “Het is wel belangrijk dat je niet zomaar naar de testcontainers afzakt! Contacteer altijd eerst je huisarts. Deze zal je vertellen welke stappen je moet ondernemen.”

Blijven staan

Burgemeester Vints roept iedereen op zich te laten testen én de quarantaine goed na te leven. “De voorbije weken hebben we vastgesteld dat besmetting wel degelijk in het buitenland kan gebeuren, maar evenzeer in familiale kringen. De testcontainers zullen dan ook blijven staan, zodat we tijdens een eventuele volgende golf de triagepost aan het ziekenhuis kunnen voorbehouden voor mensen die symptomen hebben en effectief medische zorg nodig hebben”, zegt Vints, die de coördinatie voor de 8 gemeenten op zich neemt.