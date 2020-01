Sp.a verdeeld over regenboogzebrapad in Beringen Birger Vandael

15 januari 2020

10u28 1 Beringen In Beringen heeft een triviaal thema voor consternatie gezorgd op de gemeenteraad. Bij de vraag van Groen om een regenboogzebrapad aan te leggen, kreeg de oppositiepartij steun van de collega’s van sp.a. Bij de stemming stemde sp.a-raadslid Ömer Ünlü tot ieders verbazing tegen. Youssef El Ballata (sp.a) onthield zich.

Met het regenboogzebrapad hoopte Groen een symbool te stellen als holebi- en transgendervriendelijke stad. Steden als Gent en Halle en in Limburg ook Hasselt en Genk hebben dit kleurrijk verkeerselement al aan het straatbeeld toegevoegd. Gemeenteraadslid Kobe Snyers (Groen) wees naar de regenboogvlag die in Beringen jaarlijks wordt uitgehangen naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT). “Het is jammer dat deze maar één dag zichtbaar is.”

In een reactie liet fractieleider van Vlaams Belang Lowie Tielens weten dat een zebrapad een zebrapad moet blijven en dat wit hiervoor de aangewezen kleur is. Sp.a had wel oren naar het voorstel van de collega’s in de oppositie. Bij de stemming bleken twee leden echter toch hun eigen weg te gaan.

Geen achterliggend beleid

Uiteindelijk werd geoordeeld dat een regenboogzebrapad niet opportuun is. Als reden werd een gebrek aan achterliggend beleid gegeven. Zo heeft het standpunt onverwacht vooral voor onderlinge onenigheid bij sp.a gezorgd.

Meer over Sp.a

politiek

Groen

Beringen