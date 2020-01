Sp.a reageert op onenigheid rond regenboogzebrapad: “Houding van gemeenteraadsleden is onaanvaardbaar” Birger Vandael

15 januari 2020

10u28 2 Beringen In Beringen heeft een triviaal thema voor consternatie gezorgd op de gemeenteraad. Bij de vraag van Groen om een regenboogzebrapad aan te leggen, kreeg de oppositiepartij steun van de collega’s van sp.a. Bij de stemming stemde sp.a-raadslid Ömer Ünlü tot ieders verbazing tegen. Youssef El Ballata (sp.a) onthield zich. “Onaanvaardbaar”, reageert voorzitter Alain Yzermans.

Met het regenboogzebrapad hoopte Groen een symbool te stellen als holebi- en transgendervriendelijke stad. Steden als Gent en Halle en in Limburg ook Hasselt en Genk hebben dit kleurrijk verkeerselement al aan het straatbeeld toegevoegd. Gemeenteraadslid Kobe Snyers (Groen) wees naar de regenboogvlag die in Beringen jaarlijks wordt uitgehangen naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT). “Het is jammer dat deze maar één dag zichtbaar is.”

In een reactie liet fractieleider van Vlaams Belang Lowie Tielens weten dat een zebrapad een zebrapad moet blijven en dat wit hiervoor de aangewezen kleur is. Sp.a had wel oren naar het voorstel van de collega’s in de oppositie. Bij de stemming bleken twee leden echter toch hun eigen weg te gaan. Uiteindelijk werd geoordeeld dat een regenboogzebrapad niet opportuun is. Als reden werd een gebrek aan achterliggend beleid gegeven.

Heldere boodschap

Bij sp.a zorgde de stemming in de gemeenteraad voor heel wat ophef. De partij staat er immers om bekend aan hetzelfde zeel te trekken bij stemmingen in de gemeenteraad. “De houding van deze raadsleden is voor ons onaanvaardbaar”, onderstreept Limburgs voorzitter Alain Yzermans. “Ik heb hen hierover vandaag (woensdag, red.) aangematigd met een zeer heldere boodschap. We zijn met onze partij altijd voortrekkers geweest in de strijd voor LGBTQ+ rechten (Dit staat voor: ‘Lesbian’, ‘Gay’, ‘Bisexual’, ‘Transgender’ en ‘Queer’, red.) en zullen dat ook blijven! Elke mandataris en elk lid hoort zich aan deze lijn te houden!”

Yzermans verwijst bij zijn uitleg graag naar voormalig volksvertegenwoordiger en senator Guy Swennen. “Sinds jaar en dag staat sp.a op de barricade voor de rechten van alle LGBTQ+. Guy zorgde voor een radicale doorbraak met de antidiscriminatiewet en de openstelling van het huwelijk en adoptie voor iedereen. Die lijn trekken we door op elk beleidsniveau waar onze mandatarissen alles in het werk stellen zodat deze gemeenschap zich helemaal thuis kan voelen. Symbolen zoals een regenboogvlag en een regenboogzebrapad zijn daarbij een belangrijk signaal dat iedereen ongeacht de seksuele voorkeur welkom is."

Onze krant vroeg bij de twee mandatarissen in kwestie ook naar de achterliggende reden van hun stem. Zij reageerden echter niet op deze vraag.