Sociaal tarief voor vrijetijdsaanbod voor kinderen en gezinnen BVDH

23 mei 2019

10u26 1 Beringen Tijdens de Beringse gemeenteraad van 13 mei 2019 werd de automatische rechtentoekenning van het sociaal tarief goedgekeurd voor de activiteiten voor kinderen, jongeren en gezinnen, georganiseerd door de eigen diensten van stad Beringen.

In het verleden koos de stad voor KIA-cheques om te garanderen dat iedereen kon deelnemen aan het activiteitenaanbod in de stad. Na grondige evaluatie werd beslist om over te schakelen naar een kortingssysteem waarbij een sociaal tarief wordt toegekend aan kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Heel concreet betekent dit dat er een korting van tachtig procent wordt gegeven, met een minimum van 1 euro deelnameprijs. “Iedereen heeft recht op betaalbare ontspanning”, reageert burgemeester Thomas Vints (CD&V) tevreden. De KIA-cheques kunnen deze zomer voor de laatste keer worden gebruikt.