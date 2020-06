Snelheidsduivel geflitst aan 164 km/uur, waar 70 is toegelaten Birger Vandael

10 juni 2020

11u23 0 Beringen Bij een snelheidscontrole op dinsdagnamiddag werd de politie van Beringen-Ham-Tessenderlo geconfronteerd met een wel erg zware voet. Op de Beverlosesteenweg in Beringen, waar je 70 km/uur mag rijden, flitste een bestuurder aan een snelheid van 164 km/uur.

In de politiezone is er wel vaker sprake van overlast door hardrijders, waardoor er zwaar wordt ingezet op snelheidscontroles. Ook tijdens de namiddag blijkt daar sprake van te zijn. Zo reden op de Linkestraat 22 van de 258 gecontroleerde bestuurders sneller dan de toegelaten snelheid van 70. Op de Koolmijnlaan (50 km/uur) reden 59 van de 266 bestuurders te snel. In Tessenderlo werden op de Schoterweg (50 km/uur) en de Sparrenweg 89 chauffeurs geflitst en werd één bestuurder geverbaliseerd voor bumperkleven.

De snelheidsmaniak liet zich dus betrappen op de Beverlosesteenweg. Daar reden overigens nog 19 andere bestuurders te snel, waarbij één chauffeur 109 km/uur haalde. De man die de extreem hoge snelheid haalde, mag zich alvast opmaken voor een bezoekje aan de politierechtbank. Hij riskeert een rijverbod en een zware boete.

