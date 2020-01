Instituut Tim Torfs Gesponsorde inhoud Slank in 9 weken? Met dieetgoeroe Tim Torfs is succes gegarandeerd! Aangeboden door Tim Torfs

15 januari 2020

09u00 1

De overgang van oud naar nieuw gaat traditioneel gepaard met uitgebreid eten en drinken. Feestelijke aperitiefhapjes en een rijkelijk gevulde kalkoen op kerstavond, gourmet met vrienden op oudejaar, een nieuwjaarsreceptie op het werk… Al die feestmaaltijden eisen hun tol in de vorm van extra kilootjes. Gelukkig staat er een professional als Tim Torfs klaar die je graag helpt in je strijd tegen de overtollige kilo’s.

Een veeleisende job, een druk gezinsleven en een al even druk sociaal leven: is het een wonder dat we te weinig tijd overhouden voor onszelf? Wil je komaf maken met je extra gewicht, maar lijkt jouw doel onbereikbaar? Dankzij Instituut Tim Torfs kun je in negen weken je gewenste gewicht bereiken, zonder shakes of vervangmaaltijden. Om je op weg te helpen: acht gouden tips van dieetgoeroe Tim Torfs om gewichtsverlies correct en gezond aan te pakken. Resultaat gegarandeerd.

TIP 1: Helder voedingsplan met boodschappenlijst

Hoe kun je ervoor zorgen dat die nieuwe levensstijl deze keer wel een succes wordt en dat je blijft volhouden? ‘Slank in 9 weken met Tim Torfs’ helpt je op weg naar een gezonde levenswijze met een helder voedingsplan, een gevarieerd boodschappenlijstje en haalbare recepten voor makkelijk te bereiden gerechten. Een goede planning is alles.

TIP 2: Controle en coaching

Heb jij ook het gevoel dat je wel wil vermageren, maar toch dat extra duwtje in de rug nodig hebt om eraan te beginnen? Je kijkt uit naar de wekelijkse controle met je personal coach in jouw buurt, die je helpt om jouw doel te bereiken en niet op te geven. Je krijgt alle aandacht en leert veel nieuwe tips & tricks.

TIP 3: Vegetarisch is oké!

Wat mag wel en wat niet? Uiteraard zijn er altijd do’s en don’ts verbonden aan een dieet. Eet voldoende groenten, fruit en soep. Je hoeft vlees of vis absoluut niet van je menu te schrappen. Het is wel een goed idee een of meer dagen per week voor vegetarisch te kiezen.

TIP 4: Wandel 30 minuten per dag

Door een half uurtje per dag te wandelen, kan je niet alleen ontspannen, je verbrandt er ook extra calorieën mee. Bovendien bouw je spieren op en worden vetten afgebroken. Na een tijdje zul je zeker merken dat ook je spijsvertering veel beter wordt.

TIP 5: Kook simpel

Hoeveel kookboeken heb je thuis liggen? Je kunt gerust eens trendy koken, maar kies vooral voor makkelijke recepten die snel klaar en toch gezond zijn. Je vindt heel wat gratis recepten op de website. Oosterse kabeljauw met gegrilde groenten of pittige kip op z’n Torfs? Keep it simple.

TIP 6: Zondigen mag

Vermijd shakes en vervangmaaltijden, maar kies voor lekker en echt eten! Bij Tim Torfs leer je omgaan met koolhydraten (brood, pasta, rijst, aardappelen en havermout), maar ook met zuivelproducten en alcohol. Zondigen mag! Zo creëer je een gezonde levensstijl die je nog jaren kunt volhouden. Met blijvend resultaat.

TIP 7: Zoek een dieetbuddy

Gebrek aan motivatie? Zoek een dieetbuddy! Ken je iemand (partner, beste vriend(in) of collega) die ook al lang wil afvallen? Afvallen is makkelijker als je het samen doet. Met een beetje sociale controle zul je minder snel geneigd zijn om op te geven en op moeilijke momenten kunnen jullie elkaar motiveren.

TIP 8: Word de beste versie van jezelf

‘Slank in 9 weken met Tim Torfs’ is een zeer eenvoudig dieet voor mensen met weinig tijd. Omdat je snel resultaat boekt, ben je gemotiveerd om je doel te bereiken en je resultaat van vijf, tien of meer kilo’s gewichtsverlies te behouden. Waar wacht je nog op?

Hoi, ik ben Millo, 18 jaar en kreeg een nieuw leven dankzij het Tim Torfs dieet.

“Begin april 2019 had ik er genoeg van. Mijn weegschaal vertelde me dat ik 139,7 kilo woog. Dat kon zo niet langer blijven duren.In het reclameblaadje viel de advertentie van Tim Torfs mij op en ik belde dezelfde dag nog om een intakegesprek bij Tim Torfs te regelen. Een vriendelijke dame stelde me voor om op 18 april te starten en eigenlijk viel het reuzengoed mee. Ik leerde snel gezonder te eten: zes eetmomenten per dag. Ik heb nooit een hongergevoel gehad! In amper 9 weken tijd was ik 25 kilo kwijt. Na 20 weken zelfs 45 kilo! Ik voel me stukken beter en gezonder en ben nu 50 kilo lichter: van 137 naar 87 kilo. Fantastisch!”

‘Slank in 9 weken met Tim Torfs’ is uitgegroeid tot een succesvol en zeer betrouwbaar concept in België, Luxemburg en Nederland. Tim Torfs heeft meer dan veertig afslankstudio’s overal in Vlaanderen en Nederland en intussen meer dan 20.000 tevreden klanten in België.

Meer info? Klik hier.

Je vindt Tim Torfs in Diest, Tremelo, Leuven, Zoutleeuw, Hélécine, Vilvoorde, Belsele, Aalst, Brugge, Geel, Beringen, Hasselt, Lommel, Ham, Leopoldsburg, Bilzen, Kinrooi, Maastricht, Bertrange, Aische-en-Refail.