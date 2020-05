Skatepark van Beringen opent opnieuw de deuren: “Toezichthouders gezocht” Birger Vandael

16u02 0 Beringen Afgelopen zaterdag werd het skatepark van Beringen opnieuw heropend. De Beringse jongeren kunnen zich er voorlopig elke woensdag- en zaterdagnamiddag uitleven, zij het onder enkele strikte voorwaarden.

“Na de beslissing van de Vlaamse overheid zijn we meteen aan de slag gegaan om onze jongeren opnieuw te kunnen laten skaten”, laat schepen van Jeugd Jessie De Weyer (N-VA) weten. Gezien de maatregelen stellen dat er steeds toezicht dient te zijn, zal er telkens op woensdag- en zaterdagnamiddag tussen 14 uur en 20 uur geskatet kunnen worden. In tijdsblokken van anderhalf uur zullen steeds maximaal 20 skaters worden toegelaten.

“Wie wil skaten, moet zich ter plaatse inschrijven op de aanwezigheidslijst. Indien het maximum van 20 personen reeds bereikt is, vragen we om in te schrijven voor het volgende tijdsblok en pas later terug te komen”, vervolgt schepen De Weyer.

Toezichthouders gezocht

Toezicht en controle van de maatregelen gebeurt in eerste instantie door het stadspersoneel. “Onze sporthaltoezichters hebben zich alvast geëngageerd”, vult schepen van Sport Tijs Lemmens aan. “Maar om de openingsuren te kunnen garanderen, en mogelijk ook uit te breiden, zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die toezicht willen houden. Kandidaten kunnen zich melden via jeugdensport@beringen.be.”

Jongerenwerker

Verder hoopt het stadsbestuur, eenmaal het skatepark geopend is, ter plaatse contact te leggen met de aanwezige skaters. “Vanaf 1 juni start er immers ook een extra jongerenwerker in Beringen met een specifieke welzijnsfunctie, die ook haar rol zal opnemen”, besluit schepen Jessie De Weyer.