Sint bezoekt Sportoase be-MINE BVDH

02 december 2019

09u45 0

Naar goede gewoonte trekt de Sint dit jaar ook weer door het Sportoase- land. Op woensdag 4 december zal de Sint om 14 uur een bezoek brengen aan Sportoase be-MINE. Tijdens zijn bezoek zal hij lekkers uitdelen aan alle kinderen. De grote kindervriend denkt aan iedereen en komt in Vlaanderen in elke Sportoase -vestiging een keertje langs. Elk kindje maakt bovendien kans om in de prijzen te vallen dankzij een leuke tekenwedstrijd. Alle informatie hierover kan u terugvinden op de website : www.sportoase.be.