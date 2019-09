Seniorenraad organiseert ‘Fit in je hoofd’ BVDH

03 september 2019

13u46 0 Beringen Op woensdag 25 september wordt er in de zaal COR in de Pastorijstraat van 14 tot 17 uur uitleg gegeven over mentale gezondheid.

Deze sessie ‘Fit in je hoofd’ is een organisatie van de seniorenraad in samenwerking met de dienst samenleven. Tijdens deze sessie kom je meer te weten over omgaan met uitdagingen en het vergroten van je veerkracht. Schepen Hilal Yalçin (CD&V) nodigt alle senioren uit: “Je gaat vast naar huis met leuke tips, handige weetjes en veel goesting om jouw veerkracht te versterken.” Inschrijven doe je tijdig, ten laatste 16 september. Deelname kost 1 euro. Je krijgt een kop koffie met cake.