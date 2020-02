Scholen volgen situatie coronavirus op de voet (maar cancelen nog geen schoolreizen) Birger Vandael

27 februari 2020

15u41 0 Beringen Het coronavirus zorgt voor tal van bezorgdheden. Ook bij middelbare scholen die rond de krokusvakantie geregeld een skireis in de buurt van Italië organiseren of rond de paasvakantie een Romereis of Italiëreis voor laatstejaarsstudenten ondernemen. “We volgen de evolutie van het virus dan ook op de voet”, stelt Ludo Elsen van het spectrumcollege in Beringen.

“Na de krokusvakantie zullen wij de afspraken i.v.m. hygiëne extra onder de aandacht brengen van onze leerlingen en personeelsleden”, gaat Elsen verder. “Wij denken hierbij aan onder andere aan het uitvoerig en regelmatig wassen van handen en het ter beschikking stellen van wegwerp papieren zakdoeken. Lichamelijke contacten proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Deze adviezen en raadgevingen verspreiden we via berichtgeving, mondelinge toelichtingen tijdens de lessen en affiches. We raden ook onze leerlingen en leerkrachten aan thuis te blijven wanneer ze ziek zijn.

Aanbevelingen volgen

Wat de buitenlandse reizen betreft, geven de overheid en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanbevelingen. “Voorlopig is er geen sprake van annulering”, besluit Elsen. Hetzelfde verhaal klinkt overigens bij scholengemeenschap WICO: “Op dit moment is het nog te vroeg om een beslissing te nemen in verband met onze Italiëreizen”, laat coördinerend directeur Bart Kerkhofs optekenen.