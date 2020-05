SBS De Hoeksteen werkt met voorinschrijvingen voor opvang op school Birger Vandael

12u42 0 Beringen SBS De Hoeksteen uit Beverlo kijkt positief naar de gedeeltelijke heropening van de scholen volgende week maandag. Wat betreft de opvang van de leerlingen uit klassen die nog niet openen, wordt er gewerkt met voorinschrijvingen. “We hopen dat bedrijven zoveel mogelijk blijven inzetten op thuiswerk, zodat de toestroom niet te groot wordt”, vertelt directrice Marleen Moons.

Moons onderstreept dat er de voorbije dagen enorm hard werd gewerkt door het volledige team om zowel de preteaching verder te zetten als alles klaar te maken voor de heropstart. “Ook ouders hebben dit helpen mogelijk maken”, benadrukt ze. “Klaslokalen en speelplaatsen werden heringericht conform de maatregelen rond social distancing. Verder hebben we picto’s, stappenplannen rond hygiëne en veiligheid gemaakt en opgehangen. Op 15 mei zullen we voor het zesde leerjaar een halve dag proefdraaien en op 18 mei beginnen we dan officieel.”

Momenteel is er voldoende ruimte voor de opvang. “We wachten bang af wat de heropstart van de bedrijven zal betekenen voor de opvang”, geeft Moons aan. “Deze week zullen we hier een betere inschatting van kunnen maken. Indien we op dat moment een grote toestroom van ‘nieuwe’ leerlingen krijgen dan verwachten we zowel infrastructureel als op gebied van personeel een probleem.”

Mondmaskers sterk aangeraden

Als de school straks effectief terug lessen organiseert, zal de directie maximaal inzetten op het bereiken van alle leerlingen. “We rekenen hier ook op het CLB en onze goede contacten tussen ouders en school”, geeft Moons nog mee. “Het gebruik van mondmaskers wordt zeer sterk aangeraden: iedereen moet zich hier veilig voelen!”