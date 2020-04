Satudarah-lid krijgt twee jaar cel nadat hij jongeman voor dood op straat laat liggen Birger Vandael

10 april 2020

14u00 0 Beringen De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 30-jarige man uit Beringen veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar nadat hij als Satudarah-lid een jongeman voor dood achterliet. Die was aan 50 kilometer per uur uit zijn wagen was gesprongen. Het slachtoffer had een goede reden voor die actie: hij had schrik voor een vergelding omdat zijn broer de ‘colors’ van de motorclub niet terug had ingeleverd.

Op 20 maart 2017 werd omstreeks 20.25 uur een bewusteloze man aangetroffen ter hoogte van de Hasseltsesteenweg. Met een dubbele schedelbreuk en inwendige bloedingen werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis van Heusden-Zolder. Hij verkeerde een tijdje in levensgevaar en overleefde uiteindelijk de feiten. Uit buurtonderzoek werden beelden ter beschikking gesteld waarop te zien was hoe het slachtoffer zich uit een rijdende camionet liet vallen. De man bleek vijf dagen eerder al betrokken te zijn geweest bij een schermutseling in het centrum van Beringen.

Na de nodige ondervragingen ontdekte de politie dat het slachtoffer op die bewuste 20 maart in de camionet is gestapt, wetende dat één van de twee inzittende ook betrokken was bij de vechtpartij. De andere man werd herkend door zijn lange baard. Het nietsvermoedend slachtoffer dacht logischerwijze dat het gesprek in de wagen opnieuw over de vechtpartij zou gaan. In de wagen kwam de echte reden voor zijn aanwezigheid ter sprake: een jasje van motorclub Satudarah.

In paniek

Satudarah is een verboden motorclub met een stevige reputatie. Wanneer iemand zijn zogenaamde ‘colors’ (doorgaans het jasje met de rugemblemen van de club) niet inlevert bij zijn vertrek, ligt dat extreem gevoelig. En wat bleek? De broer van het slachtoffer was een tijdje lid geweest bij de club. Nadat hij al vier maanden niet meer was verschenen, moest hij zijn vest inleveren. Het slachtoffer raakte in paniek, wilde niet dat de discussie werd verdergezet in een café in Heusden en zou voor zijn sprong geroepen hebben: “Ik stap nog liever uit dan dat ik slaag krijg”.

Toen het slachtoffer zelf een verklaring mocht afleggen, benadrukte hij dat de feiten niets te maken hadden met het conflict inzake zijn broer. Hij bedacht een verhaal over roekeloos rijgedrag en een vuurwapen. Die verklaring wordt niet ondersteund door de elementen in het dossier. Hoewel de Beringenaar niet opzettelijk gehandeld heeft, wordt hij toch verantwoordelijk gesteld voor de verwondingen. Verder wordt hem vooral verweten te zijn verder gereden na de sprong uit het voertuig van het slachtoffer en hem dus niet de noodzakelijke hulp te hebben verleend.

Geen burgerlijke partij

De Beringenaar gaf verstek voor de behandeling van de zaak, wat hem een strenge celstraf van twee jaar en een boete van 1.600 euro oplevert. Zijn neefje, de tweede inzittende in de wagen, krijgt de opschorting van de straf voor drie jaar. Zijn advocaat Michiel Van Kelecom kon aantonen dat hij enkel door toedoen van zijn oom in de situatie was beland. Het slachtoffer stelde zich uiteindelijk geen burgerlijke partij.