Ruzie over kapotte autospiegel leidt tot zes messteken en vijf jaar cel Birger Vandael

17 juli 2019

13u53 0 Beringen Een 34-jarige man uit Beringen is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar, waarvan twintig maanden met uitstel. Onder invloed van alcohol en cannabis reed hij op zaterdagavond 28 januari 2017 de zijspiegel van een Oost-Vlaming af op de Grote Baan in Helchteren. Dat leidde tot een discussie die helemaal escaleerde. Uiteindelijk deelde de man zes messteken uit, waarvan één tot zeven centimeter diep in de borst van het slachtoffer.

Het gezin van het slachtoffer was op weg naar huis na een uitje op vakantiepark Molenheide. Beklaagde pakte uit met een plots inhaalmanoeuvre, waarbij de spiegels van de twee wagens elkaar raakten en beschadigd raakten. Aan een café even verderop stopten dader en even later ook slachtoffer. “Eerst dachten mijn cliënten nog dat er werd gestopt omdat er een accident was geweest. Ze hoopten dat de zaak kon worden uitgepraat”, stelde advocaat Filip Van Hende, die opkomt voor de slachtoffers, bij de behandeling.

Meteen werd duidelijk dat het geen klassiek gesprekje over de schade zou worden. “Ik had die dag alcohol gedronken”, gaf de Beringenaar zelf toe bij de behandeling. “Bij het uitstappen aan de parking kreeg ik meteen een slag. Ik viel bewusteloos op de grond, kroop toch recht, greep blijkbaar naar een mes en zou de tegenpartij hebben verwond. Ik herinner het me niet goed, maar dat heb ik zeker niet gewild. Tot nu toe was ik nooit betrokken bij dergelijke feiten. Het is spijtig dat dit gebeurd is. Ik heb een gezin met drie kindjes en heb mijn verantwoordelijkheden. Als gewone, simpele man wil ik bij hen blijven leven.”

Poging doodslag

De rechtbank blijft in het vonnis uitgaan van een poging tot doodslag en volgt daarmee Van Hende, die onder meer benadrukte dat zijn cliënt steken bleef krijgen toen hij al op de grond lag. Waar Van Hende sprak van negen perforaties in de jas, hield de procureur het bij zes steekwonden, inclusief de wonde van zeven centimeter diep. “Die steken geven aan wat de ingesteldheid van de man was”, aldus de procureur tijdens de behandeling.

De rechtbank vindt dat het optreden van beklaagde in geen geval een evenredigde reactie was op het geweld dat volgens beklaagde door het slachtoffer werd gebruikt. Van wettige verdediging en uitlokking is volgens de rechtbank ook geen sprake. De werkstraf die beklaagde had gevraagd, werd bijgevolg afgewimpeld, evenals de vraag om extra getuigen te laten oproepen.

Fikse schadevergoedingen

Beklaagde krijgt een boete van 200 euro en staat ook in voor de gerechtskosten van ongeveer 1.500 euro. Aan het slachtoffer dient hij 5.780,56 euro te betalen. Zijn vrouw krijgt 2.967 euro. In naam van hun minderjarige kinderen krijgen ze ook nog eens 1.480 euro. Het slachtoffer hield ondanks de aard van de feiten geen blijvende ongeschiktheid over aan de gebeurtenissen.