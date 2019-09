Russische street artist werkt aan grootste 3D-muurschildering van België Birger Vandael

18 september 2019

10u31 2 Beringen Momenteel is de internationaal geprezen Russische street artist Shozy bezig aan een gigantisch project in Beringen. Hij zal de oude zeepfabriek in de Tervantstraat transformeren naar de hippe event- en vergaderlocatie ‘het XPand’ met de grootste 3D-muurschildering van België.

Het XPand is een initiatief van ondernemersduo Amanda Latinne en Bert Surinx, die eerder al hun sporen verdienden als pioniers in plastic recycling. De afgelopen jaren transformeerden ze een oude zeepfabriek door upcycling tot een uitdagende en op beleving-gerichte ruimte voor vergaderingen, teambuildings, opleidingen, beurzen, bedrijfsevents en exposities. In de loop van september zal ook de buitenzijde van het gebouw deze vernieuwende visie weerspiegelen.

3D-effecten

Voor die transformatie van de buitenzijde doet men een beroep op het kunstenaarscollectief Treepack, een organisatie met Limburgse roots gespecialiseerd in street art-projecten en muurschilderingen. Met een netwerk van meer dan 200 artiesten uit binnen- en buitenland coördineren ze kunstprojecten en werken ze concepten op maat uit, waaronder het aantrekkelijker maken van gebouwen en ruimtes. Voor de muurschilderingen op het XPand schakelde Treepack de street artist Shozy in. Hij is gespecialiseerd in geometrische 3D-effecten, optische illusies en hyperrealistische schilderingen.

Shozy toonde zijn werk al op festivals over heel de wereld en behaalde in 2017 nog de tweede plaats in de grootste 3D-art wedstrijd ter wereld: het Dubai Canvas Festival. Nog tot 22 september zal hij in Beringen aan het werk zijn met de muurschildering. Op 11 oktober worden de muurschilderingen/ kunstwerken ingehuldigd in het bijzijn van burgemeester Thomas Vints (CD&V).

Alle info is terug te vinden via www.treepack.net/nl en https://hetxpand.com