Ruim 60 tickets voor festivals uitgedeeld BVDH

02 juli 2019

Afgelopen vrijdag vond de prijsuitreiking van de bibliotheekwedstrijd ‘Zomerfestivals’ plaats. Dit jaar werden meer dan 60 tickets gesponsord door de organisatoren van de Antilliaanse Feesten, Blues Peer, Cactusfestival, Folkfestival Ham, Jazz Middelheim, Lokerse Feesten, Paal op Stelten en OLT Rivierenhof. Uit 75 deelnemers zijn 30 winnaars getrokken. De gratis tickets werden verdeeld onder de aanwezige winnaars. Zij konden voor en na de prijsuitreiking al meteen genieten van een streepje live-muziek in ware Woodstock-stijl: Stijn Bervoets en Ilham El Allaoui brachten onder meer nummers van Jimi Hendrix en Janis Joplin. Het is immers vijftig jaar geleden dat dit legendarische festival plaatsvond. “Het is de bedoeling van de bib om mensen te laten kennismaken met de uitgebreide muziekcollectie, en ook om nieuwe muziekstijlen te ontdekken en te waarderen,” aldus schepen van de bibliotheek Jessie De Weyer (N-VA).