Rode striemen in hals linken Beringenaar (34) aan partnergeweld

26 november 2019

De correctionele rechtbank van Beringen veroordeelt een 34-jarige man uit Beringen voor het plegen van geweld ten aanzien van zijn 34-jarige ex uit Houthalen-Helchteren tot een celstraf van zes maanden. Deze straf wordt weliswaar onder probatievoorwaarden uitgesproken. Op 29 april 2016 en 19 juni 2016 kwam het tot feiten van agressie ten huize de vrouw. Onderzoekers stelden rode striemen in de hals van het slachtoffer vast. De vrouw raakte ook gewond aan haar rechterknie, hals en rechterpols. De man moet aan zijn ex, die ook de moeder is van zijn twee kinderen, een schadevergoeding van 980 euro betalen.