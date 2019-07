Retromatch doet voetbalclub Beringen FC herleven LXB

06 juli 2019

12u00 2 Beringen Beringen FC, de club uit 1924 die nauw verbonden was met de mijn van Beringen en jaren uitkwam in de eerste klasse van de nationale competitie, verdween in 2002. Eric Claes uit Heppen wilde het 95-jarig bestaan van de club niet laten voorbijgaan. Zaterdag organiseerde hij in het mythische stadion - het ligt er nog altijd bij zoals vroeger - een retrowedstrijd tussen oud-voetballers van Beringen FC en een elftal met oude gloriën van STVV. Bij Beringen deed Rode Duivel Nico Claesen Massimo Caruso mee, bij de Kanaries Danny Boffin en Peter Voets. Op de tribune volgden 500 supporters de match. De opbrengst gaat naar G-Fufo Beringen, een elftal met gehandicapten.

Paul Russo (63), oud-speler van Beringen FC, stond niet op het veld.Hij volgde match vanop de tribune. “Het voelt aan als terug thuiskomen, ook al woon ik maar goed 500 meter van het stadion”, werpt hij op. “De grasmat ziet er nog even perfect uit als toen ik er voetbalde. Aan het stadion is niks veranderd. Ik was semi-prof, werkte in de voormiddag in de mijn en trainde elke dag in de namiddag. Het doet pijn om te zien dat de voetbalbond het stadion afgekeurd heeft.” Ook Eric Maes deelt dezelfde gevoelens. Hij stelde een expositie samen over Beringen FC. “Ik heb twee jaar informatie opgezocht over de club en foto’s van spelers bij elkaar gesprokkeld. Ik denk eraan een boek over de club te schrijven”, laat hij nog weten. “Beringen FC is één brok nostalgie, en de club leeft verder met FC 522 (het stamboeknummer) Beringen, een reüniegroep van oud-supporters.”