Repair café zoekt extra herstellers wegens succes BVDH

24 juni 2019

17u16 0 Beringen Zaterdag is het al de tiende editie van het Repair café in Beringen, een gezellige ontmoetingsplek waar buurtbewoners hun kapotte spullen kunnen laten repareren.

Sinds de start van het café op 29 september vorig jaar werden er in totaal 206 aanvragen tot herstelling binnengebracht: 137 elektro, 34 fietsen, 34 kledingstukken en 1 divers. In totaal werd ongeveer 60% van die spullen hersteld. Bij elektro ligt de slaagkans momenteel op iets minder dan de helft, voor fietsen (85%) en kledij (99,9%) ligt die veel hoger. “We zijn enorm blij dat we zulke cijfers kunnen voorleggen. De cafés doen het goed waardoor we op zoek zijn naar een extra kledinghersteller en meerdere elektro-herstellers”, aldus Tijs Lemmens (VOLUIT), schepen van Milieu.

Kandidaten kunnen zich op 29 juni melden in het mijn-stadion tussen 13 en 15 uur of via mail naar an.leyssens@beringen.be.