Refter voormalige meisjesschool is tegenwoordig DE uitgangsplaats van Beringen Stad zal Lutgartsite verder opfleuren en verbinden met het centrum Birger Vandael

26 februari 2020

11u29 0 Beringen In amper een half jaar tijd is de refter van de voormalige meisjesschool in Beringen getransformeerd in een bruisende concertclub. Met de nodige vergunningen op zak, wordt het tempo van ‘Speelplaats’ dit voorjaar opgedreven en vinden er maandelijks meerdere concerten en feesten plaats. “We doen dit in overleg met het stadsbestuur en zetten maximaal in om overlast te vermijden”, zegt medeorganisator Maarten Luyts.

De transformatie van de Lutgartsite is inmiddels een mooi verhaal geworden. De gebouwen aan de Brouwerstraat en Hoogstraat stonden sinds 2017 grotendeels leeg toen de Sinte-Lutgartschool naar de nieuwe scholencampus te verhuizen. De stad besloot om de site uit te bouwen als commerciële hotspot en kreeg van de provincie een impuls van 100.000 euro. Minstens zestig geïnteresseerden meldden zich en ruim tien zaken namen deze zomer uiteindelijk hun intrek op de site.

Eén van de meest opvallende projecten is ‘Speelplaats’, een verwijzing naar de oude functie van de site. Deze club wordt gerund door Between The Hills vzw, de organisatie achter het Putrockfestival. Speelplaats probeert een breed en kwalitatief muziekaanbod naar Beringen te brengen. Wat was bedoeld als pop-up zomerbar werd uiteindelijk een blijvertje op de site. Deze zomer konden artiesten als Faisal en San Soda al naar Beringen worden gelokt. Tijdens het najaar en de winter ging men door op het elan, met onder meer de verschijning van LEFTO en Equal Idots.

“Wij willen de nood aan een structureel uitgaansaanbod in hartje Beringen invullen,” stelt Luyts ambitieus. “Geen overvolle venue of massa bijeenkomsten. Speelplaats kiest ervoor om elk event exclusief te houden en beperkt zo ook het aantal bezoekers om de aanwezigen een maximale beleving en comfort te geven.” De komende weken volgen onder meer K1D, Rave Our Souls, Chaz & Djalu, Tiewai, Jewels, RHEA, Psycho 44, Hakimm, MAMBA en DJ Berre.

Klein broertje van Pukkelpop

Het succes van Speelplaats is ook Pukkelpop niet ontgaan. Nadat Garnizoen - het kleine elektronische broertje van het grote festival - van Diest naar Beringen verhuisde, kreeg Speelplaats het aanbod een podium te hosten op de be-MINE. Op 18 april vindt dit nieuwe hoogtepunt plaats.

Wat betreft de Lutgartsite zal deze legislatuur alles nog blijven zoals het is en komt er dus niet meteen een nieuwbouwproject. “In het voorste gebouw heeft crea-atelier De Botermijn via de VZW Stijn nog een erfpacht lopen met de stad tot 2025. Het is daarna dat de stad een beslissing zal nemen hoe het de hele Lutgartsite verder zal ontwikkelen”, weet schepen van Toerisme Werner Janssen (N-VA). “Momenteel gaat het prima met de site: alle lokalen zijn toegewezen n we hebben een mooie mix gecreëerd tussen ondernemen, cultuur en jeugdwerking.”

Opgefleurd

Recent werden de plannen en budgetten om de site nog verder op te fleuren goedgekeurd. “Zo zal er een doorsteek gemaakt worden tussen het gedeelte van de Stadswal/Hoogstraat om het centrum beter te verbinden met de site. Ook in het centrum hebben handelaars trouwens voor meer leven gezorgd”, gaat Janssen verder. “Bovendien zal in de Brouwersstraat de site helemaal open gemaakt worden zodat er een mooie inkijk is vanop de Paalsesteenweg. Het grondoppervlak zal vergroend worden en via scholen en academie zal de site opgefleurd worden met wegwijzers en beschilderingen.”