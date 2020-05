Radio Benelux maakt marathonuitzending van 24 uur Birger Vandael

12u52 0 Beringen Van vrijdagmiddag 5 juni tot zaterdagmiddag 6 juni zal de lokale radiozender Radio Benelux uit Beringen een speciale marathonuitzending maken. Daaraan zullen allerlei figuren uit de zorgsector, van de hulpdiensten en uit de muziekwereld deelnemen.

De uitzending loopt van 14 uur tot 14 uur. “Het idee voor deze marathon is ontstaan omdat we de voorbij weken tijdens de coronacrisis op dinsdag en donderdag het programma ‘In je kot’ maakten. Dat speciaal voor de zorgsector. We willen nog meer doen voor deze helden en het resultaat is ‘Vraagbaak XL’”, vertelt radiobaas Marc Haselaars.

Alle medewerkers zullen zelf hun plaatjes meenemen naar de studio en de presentatie op zich nemen. Namen wil de radio voorlopig niet noemen, om het verrassingseffect niet uit te schakelen.