Posthoornstraat gaat vandaag weer open BVDH

20 december 2019

09u02 0 Beringen De Posthoornstraat gaat vandaag opnieuw open voor verkeer. “Na de Nieuwendijk vorige week heeft Beringen er opnieuw een veilige fietsverbinding bij”, zegt schepen Jean Vanhees (CD&V).

De werkzaamheden in de Posthoornstraat werden uitgevoerd in samenwerking met Fluvius en Aquafin met de steun van het Fietsfonds van Provincie Limburg en het Vlaams Gewest. De provincie kende een subsidie van 185.000 euro toe om in de volledige Posthoornstraat verhoogde fietspaden aan te leggen.“ Naast het fietspad ligt een voetpad en ook het wegdek is vernieuwd”, zegt Vanhees. “De nutsleidingen zijn allemaal vervangen en er kwam een gescheiden riolering. De aannemer zal de werf de komende weken helemaal afwerken, maar we kunnen de straat al openstellen voor het verkeer.”

Schoolroutekaart

Omdat het stadsbestuur verkeersveiligheid erg belangrijk vindt, zal het de komende jaren blijven investeren in bijkomende fietsvoorzieningen en veilige schoolomgevingen. “Zo komt er een schoolroutekaart. Nog tot 26 januari kan iedereen op route2school.be gevaarlijke punten en (on)veilige schoolroutes registreren. Deze meldingen vormen de basis voor de kaart die in 2020 elke leerling in Beringen veilig naar school zal leiden”, geeft Vanhees nog mee.