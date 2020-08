Pop-up bib Lutgart lokte al duizendtal Beringenaren Birger Vandael

08 augustus 2020

13u19 0 Beringen Uit de bezoekersaantallen en de cijfers van de ‘corona-afhaaldienst’ blijkt dat de Beringenaren trouw hun bibliotheek blijven bezoeken. Zo werden er in de pop-up bib op de Lutgartsite maar liefst 7.115 materialen in 1.327 pakketjes coronaproof verdeeld onder 948 Beringenaren.

De coronasluiting viel quasi samen met de geplande werken aan het nieuwe stadhuisgebouw en de bibliotheek in Beringen. Omwille van deze uitbreidings- en renovatiewerken die zopas gestart zijn, verhuisde men in de tweede helft van juni een heleboel rekken en ongeveer een 25.000 boeken, cd’s en dvd’s naar de pop-up bib op de hippe Lutgartsite in Beringen. “In vergelijking met vorig jaar liggen de cijfers deze zomer maar 35% lager”, weet schepen van de bib Jessie De Weyer (N-VA).

Zoektocht

Verder zochten in juli al 110 kinderen de ‘Schat van Vlieg’. Gewapend met een schatkaart of zelfs een smartphone kunnen zij de handelaars op de Lutgartsite beter leren kennen. Wanneer ze uiteindelijk de schat gevonden hebben, ontvangen ze een leuke prijs in de pop-up bib. “Nog tot 30 augustus kan groot en klein meedoen aan onze zomerse zoektocht. Kom tijdens de openingsuren van de bib zeker een kijkje nemen!” besluit De Weyer enthousiast.