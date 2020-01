Politie jaagt op ‘straatracers’ in Beringen MMM

14u33 0 Beringen De politie heeft acht rijbewijzen ingetrokken van zogenaamde ‘straatracers' in de regio Beringen.

In Beringen werden 2.000 bestuurders gecontroleerd op snelheid. 97 bestuurders duwden té hard op het gaspedaal. “Koploper hierbij vormden opnieuw de Paalsesteenweg en de Kasteletsingel in Beringen", zegt burgemeester Thomas Vints. “Daar werd bij zes bestuurders het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. De wagens behaalden er snelheden tot maar liefst 145 km per uur, waar slechts 90 is toegelaten.”

Er werden ook controles uitgevoerd op de Koolmijnlaan, de Molendijk, de Hasseltsesteenweg, de Koerselsesteenweg in Beringen en op de Heidestraat in Ham. Op de Koerselsesteenweg en de Beringersteenweg werden nog eens twee rijbewijzen ingetrokken.

De inspecteurs stelden ook enkele pv’s op voor drugs- en wapenbezit, het rijden onder invloed van alcohol, het gebruiken van de smartphone achter het stuur, het niet dragen van de veiligheidsgordel, het negeren van het rode verkeerslicht en het niet voldoen aan de technische eisen van het voertuig.